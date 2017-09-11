إحالة أمين عهدة اختلس أجهزة طبية بـ2 مليون جنيه للنيابة العامة بسوهاج
إحالة أمين عهدة اختلس أجهزة طبية بـ2 مليون جنيه للنيابة العامة بسوهاج
02:08 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، أمين عهدة مخازن بإحدى مستشفيات مديرية الصحة إلى النيابة العامة لاختلاسه أجهزة ومستلزمات طبية في عهدته بقيمة 2 مليون جنيه.
وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع إحدى الجهات الرقابية ومديرية الصحة بسوهاج، لتشكيل لجنة لفحص العهدة المستديمة الخاصة بأمين عهدة المخازن، وبعد جرد اللجنة تبين وجود عجز 1247 صنفًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 2 مليون جنيه تقريبًا.
وأوضح "عبدالمنعم" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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