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بالصور.. جامعة جنوب الوادي تطلق "حوار التنوير" بمشاركة المئات من شباب قنا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة جنوب الوادي تطلق "حوار التنوير" بمشاركة المئات من شباب قنا

02:03 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

استقبلت جامعة جنوب الوادي، مئات من الشاب المشاركين في الحوار التنويري حول مستقبل محافظة قنا، ومناقشة العديد من القضايا تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال الهجان إن التسامح هو الحل الأمثل والمفتاح السحري للوصول إلى مطالب رئيسية كحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية والتشاركية وتقبل الآخر، كما أشار إلى أن تطبيق مفهوم التسامح لا يكون بالأقوال بل بالاعتراف بحق كل إنسان على وجه الأرض في اختيار ما يريد من المعتقدات والفكر والنهج الذي يسير عليه وأيضًا للطرف الآخر نفس الحق دون تفريق أو تمييز.

وأشار الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إلى أنه لابد من قبول الأخر بكل ما يرتبط به من ثقافة وحضارة وسلوك ودين وعرق وغيرها من الاختلافات بين الناس في عالمنا واعتبار التسامح ضرورة مهمة في الحياة سياسيًا وقانونيًا وليس مجرد فعل أخلاقي حميد وصفة فضلى تنشر السلام في العالم وتساعد على إحلال ثقافة السلام والتعايش محل ثقافة الحرب ورفض الآخر.

وأوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الحوار التنويري سيقام على مدار يومين، بمشاركة 2000 شاب من مختلف قرى ومراكز محافظة قنا وسوف يكون الحوار حول سبل تنمية محافظة قنا ونشر الوسطية ونبذ العنف والإرهاب وفتح حوار حول التنوير.

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