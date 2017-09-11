إصابة 8 في تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو في محافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة التابعة لمركز إدفو، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الإسعافات اللازمة، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.