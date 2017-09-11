أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 8 في تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 8 في تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بأسوان

02:01 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

إصابة 8 في تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بأسوان

مستشفى ادفو العام

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إدفو في محافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة التابعة لمركز إدفو، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الإسعافات اللازمة، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الأقصر يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي

    أخبار

  • إصابة 8 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان

    أخبار

  • مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالأقصر

    أخبار

  • إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

7c04e600e3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا