بالصور - لليوم السابع.. عمال "الدلتا للسكر" يواصلون إضرابهم عن العمل

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلق العاملون المضربون عن العمل في مصنع الدلتا للسكر، بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، أبواب المصنع بالجنازير، ومنعوا دخول السيارات من البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى سيارات النقل الثقيل الخاصة بالشحن والتفريغ، التي منعوها من دخول البوابة الثانية المعروفة بـ"بوابة الإسكندرية".

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه العمال إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي، ومنعوا صعود مديري عموم المصنع، وعددهم 20 مديرًا، وطردوهم من مكاتبهم، وتوجهوا إلى المهندس سليمان حسن، رئيس إدارة المصانع، وحذروه من الصعود إلى مكتبه، وأمهلوه 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضده.

وقال عدد من العمال، إن الإجراءات التصعيدية التي اتخذوها ضد إدارة الشركة جاءت اعتراضًا منهم على تجاهل الأخيرة وعدد من الجهات المعنية، لمطالبهم التي أرسلوها في خطابات موجهة من اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، لإلغاء قرار إدارة الشركة، بصرف علاوة بدل الغلاء في بند مستقل وضرورة عودة صرفها على الراتب الأساسي.

وأضاف العمال، أن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها في بند مستقل دون سند قانوني، بدلًا من صرفها على الأساسي، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية بشأن ذلك، وبسبب ذلك دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ حوالي 7 أيام، واتخذوا إجراءات تصعيدية ضد قيادات المصنع.