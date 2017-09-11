الإمارات تعلن عن استشهاد أحد جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن
الإمارات تعلن عن استشهاد أحد جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن
02:06 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
أبوظبي- (أ ش أ):
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، الاثنين، استشهاد أحد جنودها ضمن قواتها المشاركة في اليمن.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) "أن الرقيب أول ناصر غريب المزروعي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".
وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.
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