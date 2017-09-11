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الإمارات تعلن عن استشهاد أحد جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

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مصراوي Masrawy

الإمارات تعلن عن استشهاد أحد جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

02:06 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الإمارات تعلن عن استشهاد أحد جنودها ضمن قوات التحالف العربي في اليمن

أبوظبي- (أ ش أ):
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، الاثنين، استشهاد أحد جنودها ضمن قواتها المشاركة في اليمن.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) "أن الرقيب أول ناصر غريب المزروعي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابة سابقة خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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