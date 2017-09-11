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برلمانى يطالب بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لوقف نشاط "هيومن رايتس"

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مصراوي Masrawy

برلمانى يطالب بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لوقف نشاط "هيومن رايتس"

02:05 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتب- أحمد علي:
طالب النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، البرلمان التقدم بشكوى إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان لوقف نشاطات منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة، مشيرا إلى أن تاريخ هذه المنظمة مع الدولة المصرية يتبين منه مدى عدم مصداقية هذه المنظمة تحديدا فيما يتعلق بتقارير هذه المنظمة خلال ثورة يناير وكذلك فى فترة حكم الإخوان، وإن هذه المنظمة مسيسة وتفتقد إلى المنهجية القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الموضوعة من جانب منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف، في كلمة له بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن التقرير غير محايد ويستهدف العداء لمصر لما جاء بالتقرير المزعوم بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان خصوصا التعذيب داخل السجون المصرية وأماكن الاحتجاز وغض البصر من جانب وزارة الداخلية المصرية عن وقائع التعذيب الذى وصفته بأنه أصبح ممنهجا فى على حد زعمها.

وتابع أن التقرير جاء مسيسا ويفتقد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وجاء غير حياديا، وأغفل حقائق معينة أهمها أن هناك قطاع بوزارة الداخلية أسس خصيصا لمتابعة أحوال حقوق الإنسان ورصد أى انتهاكات تقع من جانب الضباط أو أفراد وزارة الداخلية بالإضافة إلى متابعة ومراقبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى وقيامها بالزيارات الدورية والمفاجئة لأماكن الاحتجاز والسجون المصرية.

وأشار إلى أنه إذا كان قد حدثت بعض وقائع أو تجاوزات فردية أحيل مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية فورا طبقا للقانون ومن ثم فإن القول بأن التعذيب فى مصر أصبح ممنهجا هو قول عار من الحقيقة تماما، كما أغفل التقرير الشهداء من الضباط والجنود والمدنيين الذين سقطوا من عمليات الإخوان الإرهابية.

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