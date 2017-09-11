عبد العزيز يُكرم 16 من رموز الرياضة في «اليوبيل الذهبي» للشركات (صور)

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شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، تكريم الاتحاد العام الرياضي للشركات لـ 16 من رموز رياضة الشركات في حفل اليوبيل الذهبي للاتحاد، صباح اليوم الإثنين، بنادي الشرطة بالجزيرة.

وأشاد خالد العزيز، بالدور الهام الذي يلعبه الاتحاد في مجال الرياضة وتحقيق رسالة الاتحاد بالربط بين العاملين بالمؤسسات والشركات ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية والاخلاقية بالرياضة، مشيدًا بدور الاتحاد في دعم الرياضة والأبطال المصريين، وموجها الشكر للمهندس حسن صقر على دوره فى تحقيق نهضة فى المنشآت الرياضية وتستكمل الوزارة هذا الجهد في إنشاء الجديد وتطوير القائم.

كما وجه وزير الشباب والرياضة، الشكر لكل الرموز المتميزة الحاضرة والمكرمة فى هذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجاز كبير بقانون الرياضة الذى جاء بعد جهد كبير من كبار الخبراء، مؤكدًا على أهمية دور القطاع الخاص فى نشر الرياضة ودعمها.

وأعرب حسنى غندر رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الجمع المتميز من رجال الرياضة وشاكرًا كل من وضع لبنة فى بناء الاتحاد كل من ساندوا كل أنشطة الاتحاد.

وكرم الاتحاد رموز الرياضة والرعيل الاول للاتحاد حيث تم تكريم كل من إسم المرحوم محمد أحمد غانم مؤسس الاتحاد واسم المرحوم على فهمى طلحة الاب الروحى لرياضة الشركات واسم المرحوم محمود رأفت واسم المرحوم صلاح حسب الله رئيس الاتحاد السابق ومحمد عزت عادل واسم المرحوم محمد فهيم ريان رئيس مجلس ادارة مصر للطيران الاسبق.

كما تم تكريم إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واسم المرحوم محمد عبد العال خليف وحلمى أحمد غنيمى وفاروق جرانة واسم المرحوم المعتز الله عبد المقصود ومصطفى طه، وعبد العزيز الشافعى رئيس جهاز الرياضة الأسبق، وعبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق، والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة شهد التكريم حرب الدهشورى وعصام عبد المنعم.