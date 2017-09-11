إنبي يستضيف سموحة في ختام الجولة الأولى بالدوري

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يحتضن استاد «بترو سبورت» مواجهة نادي إنبي أمام نظيره سموحة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، في ختام الجولة الأولى ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، وسيعاونه عادل كل من محمد عزازي ومحمد فاروق، ومحمد حسان حكمًا رابعًا.

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وستكون المباراة أولى الاختبارات الرسمية للتشيكي فرانتشيك ستراكا، المدير الفني لسموحة، الذي يسعى لتحقيق فوزه الأول في الدوري الممتاز، عبر بوابة إنبي.

في المقابل يأمل إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري، في تحقيق إنطلاقة مميزة مع الفريق البترولي هذا الموسم، بعد تحققي المركز العاشر في نسخة الموسم الماضي برصيد 43 نقطة.