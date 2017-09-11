«شابات» اليد يتأهلن لبطولة كأس العالم

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تأهل منتخب الفراعنة لكرة اليد (ناشئات) مواليد 98 إلى بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر لها العام المقبل، بعد الهزيمة أمام أنجولا بنتيجة (29- 19)، في المباراة النهائية بالبطولة الإفريقية.

يذكر أن الفريقان اللذان يصلا إلى نهائي البطولة الإفريقية يشاركان في بطولة العالم لكرة اليد العام القادم، لذلك تأهل المنتخب الوطني بجانب أنجولا حامل اللقب، برفقة منتخب ساحل العاج صاحب ضيافة البطولة الإفريقية، الذى يشارك ثالثًا في المونديال.

وجاءت بعثة المنتخب الوطني لشابات كرة اليد كالتالي:

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منى أمين، رئيسة البعثة، ورامى عبداللطيف، مدير فني، ومحمود حسن، مدربا، وإيمان مرجان إدارى الفريق ودكتورة زينب باشا إخصائية علاج طبيعى.

واللاعبات: شيماء وزيري، ياسمين وحيد، ملك شاهين، ياسمين عبدالرحيم، ليلة وائل، ليلة شريف، لينة العمراوي، ريم ربيع، مريم الشوربجي، نورين علي، دنيا خالد، تسنيم جمال، يارا عبدالمقصود، نيرفانا محمد، منة الله وائل، فاطيما خالد".