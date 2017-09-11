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إيقاف حكم مباراة الأهلى والجيش حتى نهاية الدور الأول

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إيقاف حكم مباراة الأهلى والجيش حتى نهاية الدور الأول إيقاف حكم مباراة الأهلى والجيش حتى نهاية الدور الأول

التحرير

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كشف مصدر مطلع فى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن قرار اللجنة برئاسة عصام عبد الفتاح، بإيقاف أحمد حمدى حكم مباراة الاهلى والجيش إلى نهاية الموسم الأول، التى انتهت بالتعادل الإيجابى (1-1)، ضمن منافسات الأسبوع الأول بالدورى الممتاز.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير» أن اللجنة أسندت للحكم إدارة مبارايات القسم الثانى، لحين الانتهاء من الدور الأول للدوري الممتاز.

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كان حكم مباراة الأهلى والجيش قد أثار جدلاً كبيرًا أمس فى لقاء الفريقين، عندما لم يحتسب 3 ضربات جزاء للنادى الأهلى، وتسبب فى إحداث توتر كبير فى المباراة.

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التحرير

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