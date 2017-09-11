بعد سلسلة الهزائم.. إقالة دي بور من تدريب كريستال بالاس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، إقالة مدربه الهولندي فرانك دي بور، من منصبه، بسبب سوء النتائج في أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وذكرت صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن إدارة كريستال بالاس قررت إعفاء الهولندي عن تدريب الفريق بعد 4 هزائم متتالية بالدوري منذ إنطلاق البريميرليج هذا الموسم، وتقديم الشكر له رغم النتائج المخيبة للأمال التي حققها الفريق حتى الآن.

شاهد أيضا

يذكر أن الهولندي تولى تدريب كريستال بالاس منذ 77 يومًا، قبل أن يتم إقالتة عن تدريب الفريق، والبحث عن مدير فني آخر يتولى المهمة.