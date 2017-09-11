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بعد سلسلة الهزائم.. إقالة دي بور من تدريب كريستال بالاس

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بعد سلسلة الهزائم.. إقالة دي بور من تدريب كريستال بالاس بعد سلسلة الهزائم.. إقالة دي بور من تدريب كريستال بالاس

التحرير

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، إقالة مدربه الهولندي فرانك دي بور، من منصبه، بسبب سوء النتائج في أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وذكرت صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن إدارة كريستال بالاس قررت إعفاء الهولندي عن تدريب الفريق بعد 4 هزائم متتالية بالدوري منذ إنطلاق البريميرليج هذا الموسم، وتقديم الشكر له رغم النتائج المخيبة للأمال التي حققها الفريق حتى الآن.

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يذكر أن الهولندي تولى تدريب كريستال بالاس منذ 77 يومًا، قبل أن يتم إقالتة عن تدريب الفريق، والبحث عن مدير فني آخر يتولى المهمة.

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التحرير

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