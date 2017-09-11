روني يدخل نادي الـ 100 للبطاقات الصفراء في «البريميرليج»

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بات مهاجم إيفرتون واين روني، ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج، يتلقى 100 بطاقة صفراء بعدما حصل على إنذار في مباراته الأخيرة في الدوري أمام توتنهام، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعرض إيفرتون لخسارة قاسية على ملعبه أمام توتنهام بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويعد جاريث باري اللاعب الوحيد الذي سبق روني في نادي المئة في الحصول على البطاقات الصفراء في تاريخ البريميرليج، حيث تلقى من قبل 119 بطاقة صفراء و6 كروت حمراء، بينما تعرض روني للطرد في 3 مناسبات سابقة.

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ومن اللاعبين المعتزلين الذين كانوا على مقربة شديدة من دخول نادي المئة وهم لي بوير وكيفين ديفيس بـ99 بطاقة صفراء إلى جانب بول سكولز الذي تلقى 97 بطاقة صفراء.

كما تلقى لاعب تشارلتون وتشيلسي وتوتنهام السابق سكوت باركر على 92 بطاقة صفراء و5 كروت حمراء.