أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

روني يدخل نادي الـ 100 للبطاقات الصفراء في «البريميرليج»

Google+ Print
روني يدخل نادي الـ 100 للبطاقات الصفراء في «البريميرليج» روني يدخل نادي الـ 100 للبطاقات الصفراء في «البريميرليج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بات مهاجم إيفرتون واين روني، ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج، يتلقى 100 بطاقة صفراء بعدما حصل على إنذار في مباراته الأخيرة في الدوري أمام توتنهام، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعرض إيفرتون لخسارة قاسية على ملعبه أمام توتنهام بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويعد جاريث باري اللاعب الوحيد الذي سبق روني في نادي المئة في الحصول على البطاقات الصفراء في تاريخ البريميرليج، حيث تلقى من قبل 119 بطاقة صفراء و6 كروت حمراء، بينما تعرض روني للطرد في 3 مناسبات سابقة.

شاهد أيضا

ومن اللاعبين المعتزلين الذين كانوا على مقربة شديدة من دخول نادي المئة وهم لي بوير وكيفين ديفيس بـ99 بطاقة صفراء إلى جانب بول سكولز الذي تلقى 97 بطاقة صفراء.

كما تلقى لاعب تشارلتون وتشيلسي وتوتنهام السابق سكوت باركر على 92 بطاقة صفراء و5 كروت حمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)