أضرار تغطية مقاعد المرحاض بالمناديل.. وهذه البدائل

كتب - هشام عواض:

يعاني الكثير منا لمشكلة حاجتهم للذهاب لدورة مياه وهم خارج المنزل لكن لا يستطيعون الذهاب لأي دورة مياه أو حتى في أماكن عملهم، تخوفًا من الإصابة بالعدوى والجراثيم لأن كثير من الناس يستخدمون هذه الحمامات.

وعندما يستخدمون الحمامات خارج المنزل يغطى البعض مقعد المرحاض بمناديل ورق التواليت، لتشكيل طبقة واقية ضد الجراثيم، لكن في الواقع عليك التوقف عن القيام بهذه الطريقة لأنها لا تجدي نفعًا بل على العكس تساعد مناديل التواليت في تجمع الجراثيم ونقلها للشخص، بحسب موقع "AsapSCIENCE".

ومقاعد المراحيض مصممة عمدًا بطريقة منحنية وملساء لمنع البكتيريا من الالتصاق عليها. كما أن الجراثيم غير قادرة على التكاثر على الجلد وحدها، لذلك لا تتوقع التقاط العدوى والمرض من الجلوس على مقعد مرحاض يبدو نظيفًا وجافًا.

وذكرت العديد من الدراسات في هذا المجال وجدت أن متوسط مقاعد المراحيض أنظف بكثير من مصارف المطابخ في المنازل، كما أنها أنظف من إسفنجات التنظيف التي تحتوي على معدل جراثيم أكثر بـ 200 ألف مرة وألواح التقطيع المستعملة لدى الكثيرين التي تحتوي على معدل جراثيم أعلى بـ 200 مرة من الجراثيم على سطح مقعد المرحاض.

وتكمن خطورة ورق التواليت المتواجد في الحمامات العامة أو خارج المنزل، بأنه يعتبر بيئة ملائمة لالتصاق البكتيريا والجراثيم أكثر من مقعد المرحاض نفسه، فسطح ورق التواليت مناسب للغاية لالتصاق الجراثيم لذلك يتوجب التحفظ على استعماله في الأماكن العامة خاصة مسح الأيدي والوجه به بعد غسلهما، لأن ذلك يزيد من فرص وصول الجراثيم إلى داخل الجسم.

وإن كنت في حيرة وقلق من استعمال المراحيض العامة مرة أخرى، فإليك الحل الأمثل لتجنب الجراثيم والبكتيريا في الحمامات:

- اغسل اليدين جيدًا بالماء الساخن أو الدافئ وفركهما بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تجنب استعمال المجففات الكهربائية أيضًا لأنها توجه ضربة مباشرة من الجراثيم إلى يديك واستعمل المناشف الورقية إن لم تجد غيرها.

- احرص على حمل مناديلك الخاصة والمطهر الخاص بك في الحقيبة.

- حاول أن لا تلمس مقابض الأبواب عند الخروج، بل ادفعها بقدمك، فلست بحاجة لتخيل مقدار الجراثيم الملتصقة بالأبواب ومقابضها بانتظار الهجوم على جسدك.

- استخدم الأكياس المخصصة لمقاعد المراحيض وتباع في الصيدلية.