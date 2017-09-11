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كشف لغز سرقة مسكن مدير شركة في15 مايو

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مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة مسكن مدير شركة في15 مايو

01:50 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

كشف لغز سرقة مسكن مدير شركة في15 مايو

كتب فتحي سليمان وسامح غيث
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرةن اليوم الإثنين، في كشف لغز سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن مدير شركة ملابس بمنطقة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من " محمد ا" 36 سنة ، مدير شركة للملابس الجاهزة ومقيم دائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ 4 الاف جنية من داخل مسكنه ، ولم يتهم أو يشتبه في احد.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشيش البلكونة الخاصة بالشقة سكنه.؛ وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها" محمد ر" 22 فران ومقيم بذات العقار سكن المبلغ " دون السوابق ".

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه؛ وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لمرورة بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليه خطط لسرقته بأسلوب " التسلق " والدخول من شرفة الشقة محل البلاغ وسرقة محتوياتها .
تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي الُمستولى عليه بمسكنه ، باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق

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