نقابة الصيادلة: صرف 8 مليون و246 ألف جنيه عامي 2015 و2016 من صندوق الإعانات والزمالة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف حوالي 8مليون و246 ألف جنيه من صندوق الأزمات والكوارث الخاص بالصيادلة وأسرهم عامي 2015 و2016، لـ906 حالات مستحقة تقدموا بأوراقهم، كما تم صرف مليون و800 ألف بداية من عام 2017.

وقال إن الحالات تضمنت الإصابة بأمراض السرطان وأمراض مزمنة وعمليات زراعة كلى وقلب مفتوح وقسطرة ودخول مستشفى وحالات وفاة وحبس احتياطي وحريق صيدلية.

وأوضح أمين الصندوق أن حالات الاستحقاق تضمنت صرف مبلغ 15 ألف جنيه لحالات الإصابة بمرض السرطان وزراعة الكبد وزراعة الكلى وحالات العجز الكلى أو الجزئي الذي يقعده عن العمل، وتصرف مبلغ 10 آلاف جنيه في حالات الوفاة وعمليات القلب المفتوح.

وتابع عبيد "يصرف مبلغ 5 آلاف جنية لحالات عمليات القسطرة العجز الكلى والتعرض لحادث أدى لإصابة بالغة، كما تضمنت حالات الاستحقاق حريق الصيدليات أو تعرضها للنهب أو السرقة بالتعدي يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية".

وفى سياق متصل، أكد أمين صندوق اتحاد المهن الطبية أن إجمالي الإعانات التي صرفت من الاتحاد خلال هذا العام (والتي تدخل بها 70% من اشتراكات الصيادلة) بلغت نحو 12 مليون جنيه، في إطار السعي الدائم للوقوف بجانب الأعضاء وتلبية احتياجاتهم.