أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

العالمية لخريجى الأزهر تحذر من استمرار تجاهل أزمة مسلمي ميانمار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العالمية لخريجى الأزهر تحذر من استمرار تجاهل أزمة مسلمي ميانمار

01:57 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

العالمية لخريجى الأزهر تحذر من استمرار تجاهل أزمة مسلمي ميانمار

مسلمي الروهينجا

كتبــ محمود مصطفى:

أكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن البيان الذي ألقاه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بشأن عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمين في بورما، جاء نصرة لهؤلاء المستضعفين الذين يتعرضون لأقصى عمليات القتل والتعذيب والحرق والتهجير وسط صمت عالمي رهيب.

وألقى الإمام الأكبر بيانا الجمعة الماضية، أكد فيه أن الأزهر سيقود تحركات على المستوى الدولي لوقف المجازر بحق مسلمي الروهينجا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، أن نداء الأزهر الشريف جاء لاستنهاض الضمير العالمي الذي يتعامل بأسلوب غير إنساني مع المجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في بورما، محذرة من استمرار التجاهل الدولي لهذه الأزمة وتأثير ذلك على الأمن والسلم العالمي .

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي بضرورة تفاعله مع التحرك الإنساني للأزهر الشريف لوقف هذا العدوان، معربة عن تقديرها للجهود التي يقودها الإمام الأكبر من أجل وقف المجازر الوحشية التي ترتكب بحق المسلمين في بورما، موضحة أنها تأتي في إطار جهوده من أجل نشر ثقافة التعايش و السلام في العالم أجمع.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في مؤتمر "السلام" بألمانيا

    أخبار

  • رئيس النيجر يلتقي شيخ الأزهر.. ويشيد بخطابه في مؤتمر السلام بألمانيا

    أخبار

  • ​شيخ الأزهر: ما يحدث لمسلمي "بورما" مآسي يئن لها ضمير الإنسانيَّة

    أخبار

  • ​شيخ الأزهر: الشعوب الفقيرة البائسة هي التي تدفع ثمن العبث الدولي

    أخبار

إعلان

c80fba659c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا