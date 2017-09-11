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الري: 94 مليون جنيه تكلفة مشروعات بقطاع الخزانات والقناطر بأسيوط

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مصراوي Masrawy

الري: 94 مليون جنيه تكلفة مشروعات بقطاع الخزانات والقناطر بأسيوط

01:56 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

الري: 94 مليون جنيه تكلفة مشروعات بقطاع الخزانات والقناطر بأسيوط

كتب-أحمد مسعد:

تلقى عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول إنجازات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال الشهر الجاري والتي تضمنت الموقف الحالي لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، حيث تم الانتهاء من نحو 95,95% من الأعمال المدنية، ونحو 97,94% من الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، كما شمل التقرير الموقف الحالي من تنفيذ الأعمال الإنشائية لإحلال وتجديد بعض المنشأت.

وأوضح البيان، الصادرعن الوزارة ، اليوم، أنه تم الانتهاء من تدعيم ورفع كفاءة هويس وقنطرة حجز بولين ك 82,300 على الرياح البحيري بتكلفة بلغت نحو 6,4 مليون جنيه، كما يجرى حالياً تدعيم الفرش وتأهيل نحو 20 فتحة بالبر الأيسر للقناطر الواقعة على نهر النيل فرع دمياط بتكلفة تقدر بنحو 21 مليون جنيه.

وكشف التقرير عن تصميم منظومة أمنية متكاملة لعدد من منشآت الري ومنها قناطر "فم" ترعة الإسماعيلية وقناطر زفتى والعباسي بتكلفة تقدر بنحو 55,4 مليون جنيه.

وقال المهندس أشرف محمد حبيشي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إنه جاري تدعيم وتجديد قنطرة حجز الكيلو 71 والكيلو 82 على الرياح الناصري، وقنطرتي "فم" الباسوسية والشرقاوية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية تطوير وتجديد الخزانات التي تقوم بضخ المياه عبر السنافر لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

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