الحكومة الفلسطينية تندد بأعمال تجريف إسرائيلية داخل مقبرة شرق القدس

رام الله- (د ب أ):

نددت حكومة الوفاق الفلسطينية بأعمال تجريف نفذتها السلطات الإسرائيلية اليوم، الاثنين، داخل مقبرة فلسطينية في شرق مدينة القدس.

واعتبر الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، في بيان صحفي أن "اقتحام مقبرة الشهداء، وتنفيذ أعمال تجريف وهدم فيه، جريمة نكراء بحق الشعب الفلسطيني وتعدٍ صارخ على القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع الدينية".

وقال رشماوي إن "هذه الجريمة تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية والمخططات التهويدية الإسرائيلية لمدينة القدس الشرقية".

وأضاف أن حكومة إسرائيل "تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في كانون اول عام 2016 والذي دعا إسرائيل الى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية".

وأكد الناطق باسم الحكومة أن ممارسات إسرائيل "تستوجب تدخلا عاجلا وفوريا من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، لوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات".

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية أجرت اليوم أعمال تجريف داخل مقبرة (الشهداء) التي تضم رفات 400 شخص، توفوا منذ عام 1967 ونفذت عمليات تجريف بعد هدم جدارها الرئيسي.

وتقع المقبرة المستهدفة بالقرب من سور القدس التاريخي من جهة باب (الأسباط) أحد أبواب المسجد الأقصى.