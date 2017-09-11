افتتاح مشروع الصرف الصحي المتكامل في منيا القمح بـ65 مليون جنيه

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افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "العزيزية" التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه.

حضر الافتتاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ورئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المركز.

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وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن المشروع يضم محطة معالجة، مُقامة بتكلفة 18 مليون جنيه، تستوعب 5 آلاف متر مكعب يومًا، وتعمل بنظام "المعالجة اللا هوائي"، فيما بلغت تكلفة محطة الرفع الرئيسية، 20 مليون جنيهًا، تُغطي 33 كيلو متر مربع، و8 ملايين و250 ألف جنيهًا تكلفة محطة الرفع الفرعية الأولى، والتي تُغطي 17 كيلو متر مربع، وكذا 9 ملايين و750 ألف جنيهًا تكلفة محطة الرفع الفرعية الثانية.

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الصرف بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة، منوهًا بأن تنفيذ المشروعات يستلزم توفير قطع أراضي لإقامة محطات الرفع والمعالجة، بالإضافة إلى اعتماد مالي كبير لإقامتها.