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الاتصالات: تكاليف الإنترنت ارتفعت 45%.. ونبحث زيادة الأسعار بشكل عادل

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الاتصالات: تكاليف الإنترنت ارتفعت 45%.. ونبحث زيادة الأسعار بشكل عادل الاتصالات: تكاليف الإنترنت ارتفعت 45%.. ونبحث زيادة الأسعار بشكل عادل

التحرير

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قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن هناك مفاوضات جارية مع شركات الاتصالات لبحث تشغيل خدمة الإنترنت، موضحا أن تكاليف التشغيل على شركات المحمول ارتفعت بنسبة 45%.

وأضاف القاضي، خلال تصريحات عرضتها قناة ""، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة لا علاقة للشركات بها، إذ أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسولار تسبب في رفع تشغيل خدمات الإنترنت، مؤكدا أنه يسعون لرفع الأسعار بشكل عادل ويتناسب مع المواطنين.

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وتابع: "المفاوضات جارية للوصول إلى نسبة الزيادة العادلة في أسعار الإنترنت للمواطنين وبما يحقق العدالة للشركات وزيادة أسعار التكاليف"، موضحا أن تعد أرخص من الدول الأخرى في أسعار دقيقة المحمول.


 

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التحرير

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