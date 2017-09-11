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إعلامية للمسؤولين: كل ما تحتاجوا فلوس تزودوا الضرائب (فيديو)

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إعلامية للمسؤولين: كل ما تحتاجوا فلوس تزودوا الضرائب (فيديو) إعلامية للمسؤولين: كل ما تحتاجوا فلوس تزودوا الضرائب (فيديو)

التحرير

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استنكرت الإعلامية منة فاروق، السياسة الضريبية في ، متسائلة: "هي كل ما البلد تكون محتاجة فلوس أسهل وأقرب حاجة قدامكم تزودوا الضرائب؟".

وأضافت منة، خلال برنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الإثنين: "كل ما نزود ضرائب على المواطن سواء موظف حكومة أو قطاع خاص، ده هيتسبب في قله قدرته الشرائية وهيحصل ركود".

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وتابعت: "بالتالي المصانع هتقلل إنتاجها، يبقى لازم الدولة تفكر في مصادر أخرى للضرائب، هي الدائرة كده والاقتصاد يعني استثمار وتشغيل مصانع، وليس فرض ضرائب، أي مصنع أو ورشة في مصر لازم يتفتح ويرجع يشتغل".

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التحرير

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