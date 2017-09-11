محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مبنى المدرسة اليابانية (صور)

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تفقد عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مبنى المدرسة اليابانية بمدينة المنيا الجديدة، و التي يجري العمل بها تمهيدًا لافتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018، وتضم 5 فصول دراسية تبدأ بمرحلة رياض الأطفال.

يأتي إنشاء المدرسة ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي صدر قرار من وزير التربية والتعليم ببدء في إنشاءها بجميع المحافظات، تحت مسمى المدارس المصرية اليابانية، وتُطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي".

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وأوضح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التعليم أنه جاري العمل على أعمال تشطيب المدرسة استعدادًا لافتتاحها أمام المتقدمين، مضيفًا أن هناك مدرستين سيتم انشائهما في (ملوي ومغاغة) عقب بدء العمل بمدرسة المنيا الجديدة.

من جانبه أشاد المحافظ بالنموذج الياباني في تعليم الأطفال من خلال الاعتماد على النفس والثقة بالذات وتحسين السلوكيات، إلى جانب القدرة على تنمية مهارات القيادة لدى المتعلمين وجذب المتعلمين للمدرسة والعمل على تنمية ثقة أولياء الأمور بالمدرسة وبدورها في دعم قدرات أبنائهم وتنمية دور الرقابة الذاتية لدى المتعلمين.