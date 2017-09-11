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وزير الصحة يختبر جهاز قياس الضغط بمسشتفى أبو المنجا في شبرا (صور)

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وزير الصحة يختبر جهاز قياس الضغط بمسشتفى أبو المنجا في شبرا (صور) وزير الصحة يختبر جهاز قياس الضغط بمسشتفى أبو المنجا في شبرا (صور)

التحرير

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حرص وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على التأكد من كفاءة أجهزة مستشفى أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، اليوم الإثنين، وأجرى تجربة لجهاز الضغط، وكانت النتيجة وفق المعدلات الطبيعية 120/80.

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وتفقد "راضي" المستشفى بعد تطويرها منذ عام ٢٠٠٥ بتكلفة 50 مليون جنيه، موجها بضرورة تشغيل كافة الأجهزة، وإعداد تقرير بشأنها قبل استخدامها للمرضى، إضافة إلى تدريب طاقم التمريض عليها.

وتشمل جولة الوزير بمحافظة القليوبية تفقد المستشفى التعليمي، ومستشفى التأمين الصحي ببنها، يرافقه خلالها المحافظ اللواء محمود عشماوي، والدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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التحرير

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