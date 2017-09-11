52 مليون و719 ألف جنيه لإحلال وتجديد 20مدرسة بأسيوط

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كتب: محمد ممدوح

قال مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط: إنه "تم الانتهاء من صيانة وإحلال وتجديد وتوسعة 20 مدرسة على مستوى المحافظة قبل العام الداراسي الجديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 52 مليون و719 ألف جنيه."

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وأضاف "عبدالفتاح" أن مدارس "الأكراد الإبتدائية بمركز الفتح، الشهيد الهامي عياد حبيب الإعدادية بمركز البداري، ونزالي الحراجات تعليم أساسي بمركز أبنوب، المعابدة للتعليم الأساسي بمركز أبنوب، عزبة ابوالقاسم بمركز أسيوط، والمطيعة الإعدادية الثانوية بمركز أسيوط، وباقور الثانوية بمركز أبوتيج، والشيخ جلال النجار للتعليم الأساسي بمركز ديروط، وطه حسين الإبتدائية بمركز أبوتيج، محمد طه زيدان الإعدادية بمركز أبنوب، والسلام الإبتدائية بمدرسة بمركز منفلوط، عرب مطير الإعدادية بمركز الفتح، وماهر سيد حمدان الثانوية بمركز أبنوب، أبوبكر عزمي أبوسالم الإعدادية بمركز أبوتيج، ونزلة ضاهر الإبتدائية بمركز ديروط، والبداري الثانوية بمركز البداري، والنصر الثانوية بصنبو بمركز ديروط، وبهيج الابتدائية الجديدة بمركز أسيوط، والإعدادية الحديثة بنين بمركز القوصية، وشطب المحطة الإبتدائية الحديثة بمركز أسيوط) تم استلامها ابتدائيًا لتكون جاهزة لبدء العام الدراسي عقب انتهاء الأعمال والإنشاءات بها ما بين (تجديد وتوسع وإحلال كلي وجزئي) بعدد فصول 287 فصل دراسي.