جامعة بني سويف تتأهب لاستقبال 75 ألف طالب في «البكالوريوس والليسانس»

التحرير

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أعلن الدكتور علاء عبدالحليم رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، عن استقبال الجامعة فى مرحلة البكالوريوس والليسانس مايقرب من 75 ألف طالباً، خلال العام الدراسى الجديد، ويتم استعابهم فى أكثر من مدينة جامعية، واستيعاب أكثر عدد من الطلاب والطالبات المغتربين، والتعامل مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من خلال توفير كافة سبل الراحة والتأكد من سلامة الأغذية، وتشارك الجامعة فى علاج الطلاب من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار" عبد الحليم" فى تصريحات لـ"التحرير" إلى أن الجميع بالجامعة مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد بمراجعة صيانة المعامل والمدرجات واستكمال باقى المتأخرات بالمبانى الجديدة، فالجامعة تحتوي على عدد أكبر من الكليات على مستوى الجمهورية والاستعدادات بناء على الخطة الموضوعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالاستعداد التام لاستقبال الطلاب من حيث إجراء الكشف الطبي وتحاليل فيرس سى للطلاب المقيدين بالفرقة الأولى، وإجراء الصيانات السنوية للمدن الجامعية.

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وقال رئيس جامعة بنى سويف: إن "الجامعة تقع عليها مسؤولية كبيرة فيما يخص موضوع محو الأمية، فهي مسؤولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، وضرورة وجود منهج علمي لتحليل هذه الظاهرة للوقوف على حلول عملية لهذه القضية، وإعداد خطة متكاملة لخدمة المجتمع السويفى بحيث يكون على رأس أولويات الخطة موضوع محو الأمية بطريقة حديثة من خلال عقد دورات تدريبية بشكل مكثف وإشراك الطلاب في تلك التدريبات، وذلك ضمن المقررات النظرية".