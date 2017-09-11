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التعليم: 2% فقط من أوائل الثانوية يعملون بالسلك الأكاديمي (فيديو)

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التعليم: 2% فقط من أوائل الثانوية يعملون بالسلك الأكاديمي (فيديو) التعليم: 2% فقط من أوائل الثانوية يعملون بالسلك الأكاديمي (فيديو)

التحرير

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قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه أجرى إحصائية بالطلاب المتفوقين خلال العشر سنوات السابقة، الذين حصلوا على مجموع أكثر من 100%، ووجد أن 2% فقط من أوائل الثانوية يعملون بالسلك الأكاديمي.

وأضاف خيري، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " "، اليوم الإثنين، أنه سيتم تخفيف المناهج، العام الدراسي المقبل، دون المساس بالمحتوى، مشيرا إلى أن المنظومة التعليمية التي يتبناها الوزير تهدف لتخريج طالب ثانوية عامة مختلف فى عام 2030.

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وذكر أنه سيتم تخصيص زي موحد للمرحلة الابتدائية بجميع المديريات التعليمية، ونفس الأمر للإعدادية والثانوية، موضحا أنه تم إرسال تعميم الزي المدرسي وتوحيده للمراحل الدراسية لجميع المديريات التعليمية والمدارس.

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التحرير

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