مصر للطيران: 133 رحلة لعودة 30 ألف حاج حتى الآن

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تواصل شركة مصر للطيران تشغيل جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن، وتمكنت الشركة حتى الآن من تسيير 133 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة نحو 30 ألف حاج.

وأكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريح له، اليوم الإثنين، انتظام مواعيد إقلاع ووصول الرحلات، واختفاء ظاهرة التكدس والازدحام على سيور استلام الحقائب، التي كانت تعرقل انسيابية التشغيل في مواسم الحج السابقة.

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وعن رحلات اليوم، قال مسلم إنه من المقرر أن تقلع 26 رحلة جوية بواقع 13 رحلة من مطار جدة و13 رحلة أخرى من مطار المدينة المنورة، لنقل نحو 6100 حاج من حجاج القرعة، التضامن، الترانزيت، شركات السياحة، البعثات، الهيئات، العمل، الأفراد والأجانب، إضافة إلى الرحلات الخاصة لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالي والحجاج الفلسطينيين.

أما عن رحلات، غدا الثلاثاء، أوضح رئيس الشركة أنه من المقرر إقلاع 25 رحلة جوية: 12 من مطار جدة الدولي و13 من مطار المدينة المنورة، لعودة 5500 حاجا من حجاج القرعة، التضامن، الأجانب، الأفراد، البعثات، الهيئات، العمل، شركات السياحة، الترانزيت، وحجاج الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة لعودة حجاج جمهورية مالي.