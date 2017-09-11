أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصر للطيران: 133 رحلة لعودة 30 ألف حاج حتى الآن

Google+ Print
مصر للطيران: 133 رحلة لعودة 30 ألف حاج حتى الآن مصر للطيران: 133 رحلة لعودة 30 ألف حاج حتى الآن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواصل شركة للطيران تشغيل جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن، وتمكنت الشركة حتى الآن من تسيير 133 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة نحو 30 ألف حاج.

وأكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريح له، اليوم الإثنين، انتظام مواعيد إقلاع ووصول الرحلات، واختفاء ظاهرة التكدس والازدحام على سيور استلام الحقائب، التي كانت تعرقل انسيابية التشغيل في مواسم الحج السابقة.

شاهد أيضا

وعن رحلات اليوم، قال مسلم إنه من المقرر أن تقلع 26 رحلة جوية بواقع 13 رحلة من مطار جدة و13 رحلة أخرى من مطار المدينة المنورة، لنقل نحو 6100 حاج من حجاج القرعة، التضامن، الترانزيت، شركات السياحة، البعثات، الهيئات، العمل، الأفراد والأجانب، إضافة إلى الرحلات الخاصة لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالي والحجاج الفلسطينيين.

أما عن رحلات، غدا الثلاثاء، أوضح رئيس الشركة أنه من المقرر إقلاع 25 رحلة جوية: 12 من مطار جدة الدولي و13 من مطار المدينة المنورة، لعودة 5500 حاجا من حجاج القرعة، التضامن، الأجانب، الأفراد، البعثات، الهيئات، العمل، شركات السياحة، الترانزيت، وحجاج الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة لعودة حجاج جمهورية مالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "