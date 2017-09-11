أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

الصين تدرس إيقاف إنتاج سيارات البنزين والديزل

Google+ Print
الصين تدرس إيقاف إنتاج سيارات البنزين والديزل الصين تدرس إيقاف إنتاج سيارات البنزين والديزل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعتزم الصين اتخاذ قرار بوقف تداول وتصنيع السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين، ضمن خطة موسعة تهدف للحفاظ على البيئة وتوسيع الاعتماد على الإصدارات الكهربائية والهجين.

وبحسب "CNN” الأمريكية، فإن الصين تعاني من كميات كبيرة من التلوث بفعل عوادم السيارات، وهو الأمر الذي استدعى التدخل الحكومي لوقف آثاره السلبية على الأجواء.

شاهد أيضا

وتدرس بكين في الوقت الحالي إمكانية فرض حظر على إنتاج للسيارات بالوقود المحروق "الحفري"، إلا أنها تتناول زوايا القرار المختلفة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية وتبعات القرار على صناعة السيارات في الصين بشكل عام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"