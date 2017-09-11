الصين تدرس إيقاف إنتاج سيارات البنزين والديزل

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تعتزم الصين اتخاذ قرار بوقف تداول وتصنيع السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين، ضمن خطة موسعة تهدف للحفاظ على البيئة وتوسيع الاعتماد على الإصدارات الكهربائية والهجين.

وبحسب شبكة "CNN” الأمريكية، فإن الصين تعاني من كميات كبيرة من التلوث بفعل عوادم السيارات، وهو الأمر الذي استدعى التدخل الحكومي لوقف آثاره السلبية على الأجواء.

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وتدرس بكين في الوقت الحالي إمكانية فرض حظر على إنتاج للسيارات بالوقود المحروق "الحفري"، إلا أنها تتناول زوايا القرار المختلفة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية وتبعات القرار على صناعة السيارات في الصين بشكل عام.