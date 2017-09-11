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نسخة جديدة لـ«إيكو سبورت» و«فييستا».. أبرز مشاركات «فورد» في فرانكفورت

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نسخة جديدة لـ«إيكو سبورت» و«فييستا».. أبرز مشاركات «فورد» في فرانكفورت نسخة جديدة لـ«إيكو سبورت» و«فييستا».. أبرز مشاركات «فورد» في فرانكفورت

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تعكف شركة "فورد" الأمريكية على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح النسخة الأحدث من سيارتها الرياضية الكهربائية "إيكو سبورت"، إضافة إلى الجيل الجديد من "فييستا".

وبحسب موقع "ويلز 24”، فإن الشركة الأمريكية تسعى لاستغلال معرض فرانكفورت للكشف عن أحدث النسخ المعدلة لسيارتها الكهربائية "إيكو سبورت"، لاسيما وأن المعرض الدولي يصنف ضمن أشهر 5 محافل عالمية للسيارات.

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وتنوي "فورد" طرح الجيل الثاني من سيارتها الشهيرة "فييستا"، والتي من المتوقع أن يتم طرحها في ثوب جديد كليًا على مستوى الشكل والإمكانات في الفترة المقبلة.

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