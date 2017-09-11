وزير الصحة يطالب بتطوير البنية التحتية لمستشفى"أطفال بنها" وزيادة حوافز التمريض
وزير الصحة يطالب بتطوير البنية التحتية لمستشفى"أطفال بنها" وزيادة حوافز التمريض
01:54 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
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كتب - أحمد جمعة:
طالب الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بتطوير البنية التحتية لمستشفى أطفال بنها التخصصي، على هامش تفقده المستشفى اليوم الإثنين، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.
وأشاد وزير الصحة بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال، مضيفا: "نقدم خدمة رائعة، لكن ينقصنا بعض التطوير بتغيير أسرة الاستقبال، وإضافة بعض التجهيزات الأخرى".
كما وجه راضي بمراجعة الأطقم الطبية لقسم الأورام، خاصة الصيدلية الإكلينيكية.
وأشاد الوزير بأطقم التمريض، مطالبا الدكتورة كوثر محمود بزيادة الحوافز المقدمة لهم.
وأوضح وزير الصحة أن المرور الميداني على المستشفيات يكشف عن مناطق الضعف بها، وبالتالي يتم العمل على تطويرها.
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