أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يناقش إنشاء 74 محلا تجاريا أسفل الكوبري العالي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يناقش إنشاء 74 محلا تجاريا أسفل الكوبري العالي

01:48 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    288c17ee78.jpg

  • عرض 2 صورة

    56ba8cbd48.jpg

إعادة الألبوم

شهدت حفل افتتاح القناة.. حديقة

الألبوم التالى

شهدت حفل افتتاح القناة.. حديقة "فريال" تاريخ يهدده التطوير

المنيا - ريمون الراوي:

ناقش عصام البديوي، محافظ المنيا، المقترح الخاص باستغلال وتطوير المساحات الواقعة أسفل الكوبري العالي، وذلك ضمن تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لاستغلال المساحات الشاغرة أسفل الكباري للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة.

يتضمن المقترح الذي أعده دكتور أحمد أبوغنيمة المشرف العام على برنامج مشروعك إقامة أول سوق نموذجي بالمنيا لصغار المستثمرين ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة بالتعاون مع برنامج "مشروعك" ووحدة التنمية الاقتصادية المحلية ولجنة تجميل المدن وهو يضم 74 محلا تجاريا داخل سوق نموذجي أسفل الكوبري العالي، ليكون نموذجا يتم تعميمه على مستوى مراكز المحافظة.

يهدف المشروع إلى إحداث تنمية مجتمعية من خلال مبدأ التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة وخلق أطر تشريعية وتنظيمية للانطلاق بالشباب من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار العمل التشاركي وزيادة وتنشيط القطاع التجاري بالمحافظة وخلق 250 فرصة عمل مباشرة و30 فرصة عمل مباشرة لذوي الاحتياجات الخاصة و30 فرصة عمل مباشرة للمرأة المعيلة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالإسراع في التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ أعمال تطوير كمين الحوطة (البرشا) بالمدخل الشرقي لمدينة ملوي، والتنسيق مع جهاز حماية النيل ومديرية الري لبدء تطوير مرسى "بني حسن - الشروق".

كما وجه المحافظ بوضع المقايسات اللازمة لتطوير مداخل مدن أبو قرقاص، ملوي، المنيا، ومدينة بني مزار، وذلك عقب استعراض التصميمات الخاصة بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. قرب انتهاء أعمال تشطيب المدرسة اليابانية في المنيا الجديدة

    أخبار

  • محافظ الوادي الجديد: تحاليل طبية للمعلمين الجدد قبل استلام العمل

    أخبار

  • مخاطبة وزير لإنشاء 3 مناطق لوجستية لنقل البضائع بالمنيا

    أخبار

  • بالصور.. بحث طلبات مواطنين بالمنيا لإنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

    أخبار

إعلان

c3599bb623.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم