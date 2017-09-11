محافظ المنيا يناقش إنشاء 74 محلا تجاريا أسفل الكوبري العالي

المنيا - ريمون الراوي:

ناقش عصام البديوي، محافظ المنيا، المقترح الخاص باستغلال وتطوير المساحات الواقعة أسفل الكوبري العالي، وذلك ضمن تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لاستغلال المساحات الشاغرة أسفل الكباري للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، بحضور اللواء نبيل منصور السكرتير العام للمحافظة.

يتضمن المقترح الذي أعده دكتور أحمد أبوغنيمة المشرف العام على برنامج مشروعك إقامة أول سوق نموذجي بالمنيا لصغار المستثمرين ولخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة بالتعاون مع برنامج "مشروعك" ووحدة التنمية الاقتصادية المحلية ولجنة تجميل المدن وهو يضم 74 محلا تجاريا داخل سوق نموذجي أسفل الكوبري العالي، ليكون نموذجا يتم تعميمه على مستوى مراكز المحافظة.

يهدف المشروع إلى إحداث تنمية مجتمعية من خلال مبدأ التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة وخلق أطر تشريعية وتنظيمية للانطلاق بالشباب من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار العمل التشاركي وزيادة وتنشيط القطاع التجاري بالمحافظة وخلق 250 فرصة عمل مباشرة و30 فرصة عمل مباشرة لذوي الاحتياجات الخاصة و30 فرصة عمل مباشرة للمرأة المعيلة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالإسراع في التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ أعمال تطوير كمين الحوطة (البرشا) بالمدخل الشرقي لمدينة ملوي، والتنسيق مع جهاز حماية النيل ومديرية الري لبدء تطوير مرسى "بني حسن - الشروق".

كما وجه المحافظ بوضع المقايسات اللازمة لتطوير مداخل مدن أبو قرقاص، ملوي، المنيا، ومدينة بني مزار، وذلك عقب استعراض التصميمات الخاصة بها.