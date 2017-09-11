للإهمال في العمل.. مجازاة 3 مسؤولين بالمنوفية
للإهمال في العمل.. مجازاة 3 مسؤولين بالمنوفية
01:42 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، مجازاة "عبدالستار بدر" القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر عشما، بخصم ثلاث أيام من راتبه لإهمال متابعة رفع المخلفات والقمامة، رغم مرور سيارة النظافة.
كما قرر مجازاة مسؤول تحسين البيئة، ومسؤول القسم الفني بسبب وجود إشغالات بالشوارع.
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