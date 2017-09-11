وزير الخارجية الروسي : السعودية تنوي حل الأزمة السورية

موسكو- ( د ب أ):

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم، الاثنين، بأن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، وأكدت دعمها لعملية المفاوضات في أستانة.

وقال لافروف، في تصريحات أدلى بها في عمان نقلتها وكالة سبوتنيك اليوم ، "تلقينا من السعودية تأكيدا على دعم هذه العملية، ومساعدتها في إقامة مناطق خفض التصعيد في سورية، وكذلك حل القضايا الإنسانية".

ويزور لافروف حاليا الأردن في إطار جولة بدأها بالسعودية أمس حيث أكد، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره عادل الجبير ، دعم بلاده لجهود السعودية بشأن توحيد المعارضة السورية، مشددا على أن "السوريين وحدهم هم من سيقررون مصير دولتهم".