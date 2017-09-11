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حجز الحكم في محاكمة 11 متهماً في أحداث عنف كرداسة لـ 28 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

حجز الحكم في محاكمة 11 متهماً في أحداث عنف كرداسة لـ 28 أكتوبر

01:46 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

حجز الحكم في محاكمة 11 متهماً في أحداث عنف كرداسة لـ 28 أكتوبر

كتب ـ أحمد أبو النجا:

حجزت محكمة الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 11 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014 ، للنطق بالحكم وذلك بجلسة 28 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية وتضم 11 متهما منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.

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