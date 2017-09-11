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ضبط عاطلين سرقا سيارة أثناء توقفها على الدائري بأسلوب "السحب"

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين سرقا سيارة أثناء توقفها على الدائري بأسلوب "السحب"

01:43 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين، عاطلين، لسرقتهما سيارة أثناء توقفها على الطريق الدائري بأسلوب" السحب" .
 
البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطي  دائرة القسم تمكن من ضبط "بلال م وشهرته " بلال الكويتي "  30سنة  عاطل ، و "محمد م" 37سنة ، عاطل ، حال استقلال الثاني سيارة " ملكه " وسحب السيارة رقم ط ط 8142 ماركة كيا برايد حمراء اللون موديل 1999م  قيادة الثاني  " بدون تراخيص " .
 
بالكشف الفنى عن السيارة الثانية تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 20355 لسنة 2017م جنح بولاق الدكرور ، بلاغ المدعوة " أماني ع" .
بمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة الثانية حال توقفها أعلى الطريق الدائري بأسلوب  " السحب "  .
باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة .
تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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