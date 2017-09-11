ضبط عاطلين سرقا سيارة أثناء توقفها على الدائري بأسلوب "السحب"
ضبط عاطلين سرقا سيارة أثناء توقفها على الدائري بأسلوب "السحب"
01:43 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب فتحي سليمان وسامح غيث
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين، عاطلين، لسرقتهما سيارة أثناء توقفها على الطريق الدائري بأسلوب" السحب" .
البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطي دائرة القسم تمكن من ضبط "بلال م وشهرته " بلال الكويتي " 30سنة عاطل ، و "محمد م" 37سنة ، عاطل ، حال استقلال الثاني سيارة " ملكه " وسحب السيارة رقم ط ط 8142 ماركة كيا برايد حمراء اللون موديل 1999م قيادة الثاني " بدون تراخيص " .
بالكشف الفنى عن السيارة الثانية تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 20355 لسنة 2017م جنح بولاق الدكرور ، بلاغ المدعوة " أماني ع" .
بمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة الثانية حال توقفها أعلى الطريق الدائري بأسلوب " السحب " .
باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة .
تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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