ضبط عاطلين سرقا سيارة أثناء توقفها على الدائري بأسلوب "السحب"

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين، عاطلين، لسرقتهما سيارة أثناء توقفها على الطريق الدائري بأسلوب" السحب" .



البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة الهضبة الوسطي دائرة القسم تمكن من ضبط "بلال م وشهرته " بلال الكويتي " 30سنة عاطل ، و "محمد م" 37سنة ، عاطل ، حال استقلال الثاني سيارة " ملكه " وسحب السيارة رقم ط ط 8142 ماركة كيا برايد حمراء اللون موديل 1999م قيادة الثاني " بدون تراخيص " .



بالكشف الفنى عن السيارة الثانية تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 20355 لسنة 2017م جنح بولاق الدكرور ، بلاغ المدعوة " أماني ع" .

بمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة الثانية حال توقفها أعلى الطريق الدائري بأسلوب " السحب " .

باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق .