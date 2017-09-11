قبل طرحها بالأسوق.. ضبط 5 طن زيوت سيارات فاسدة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، صاحب مخزن زيوت وقطع غيار سيارات ، لتخزينه كمية من زيوت السيارات" غير صالحة" قبل بيعها في الأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها قيام " جمال ت" 63 سنة، صاحب مخزن زيوت وقطع غيار سيارات بدون ترخيص كائن ـ دائرة قسم شرطة الأميرية ، بتخزين كميات كبيرة من زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بقصد إعادة تدويرها و التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله علي5 طن و 760 لتر زيت سيارات ، و 400 قطعة رومان بلي (( وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام )) .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.