مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء عبورها بطريق الكريمات
مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء عبورها بطريق الكريمات
01:29 م الإثنين 11 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
لقيت طفلة مصرعها، صدمتها سيارة ربع نقل أثناء عبورها الطريق بأطفيح.
تلقى اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفية أمام كافيتريا اللوتس بعد نفق الودي بطريق الكريمات.
المعاينة كشفت أنه أثناء عبور الطفلة خلود عبد الجليل 10 سنوات، الطريق، صدمتها سيارة ربع نقل ، مما أسفر عن مصرعها في الحال.
تمكن ضباط المباحث من ضبط قائد السيارة "عادل ع."، 32 سنة، والتحفظ عليه والسيارة داخل القسم، ونُقلت الجثة إلى مستشفى أطفيح المركزي.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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