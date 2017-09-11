تعليم القاهرة: فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية لرياض الأطفال

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية لرياض الأطفال "للمدارس الرسمية لغات والمستقبل" اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع من تاريخه.

وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فريدة مجاهد، إنه يتم قبول التظلمات من أولياء أمور رياض الأطفال بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد عبدالعزيز الإعدادية أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بميدان عبده باشا.

وشددت فريدة مجاهد، على المسئولين بتسجيل تقرير يومي وعرضه على لجنة رياض الأطفال للتدخل السريع لاستيعاب كافة التظلمات والتغلب على التحديات.

من جهة أخرى، اجتمع اليوم مجلس إدارة مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، بحضور فريدة مجاهد، ومدير عام الإدارة، ونقيب شرق القاهرة، ونواب أعضاء المجلس من الوزارة؛ لمناقشة سير عملية الصيانة الشاملة والوقوف على أهم الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتم مناقشة اعتماد ميزانية خاصة للمدرسة للصيانة البسيطة والأنشطة ورفع مصروف الطالب الشهري المقدر بـ 4 جنيهات.