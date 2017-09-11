وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء الغرف التجارية المصرية الاسترالية للترويج للمشروعات القومية

كتبت - نورا ممدوح :

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التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الوفد البرلماني المصري برئاسة ‏المهندس محمد السويدي، رئيس إئتلاف "دعم مصر"، والنائبتان ماريان عازر، وأنيسة ‏حسونة، أعضاء الغرف التجارية المصريين الاستراليين بهدف الترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، بمقر دار سكن القنصل العام المصري.

وبحث اللقاء الذي حضره عدد كبير من الجالية المصرية بجانب مجموعة من المستثمرين ورئيس المجلس التشريعي بولاية فكتوريا ومسئولين عن الحكومة الاسترالية، فرص الاستثمار والتجارة في مصر وسبل دفعها، كمتابعة لندوة عقدتها الغرفة التجارية في يوليو الماضي، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتناول اللقاء ايضا إقامة مصر لمنتدي الشباب العالمي، والتعرف على طبيعة المؤتمر وأهدافه، والمقرر إقامته نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

من جانبها قدمت السفيرة نبيلة مكرم ملف كامل عن أهم المشروعات الاستثمارية القومية خاصة في المثلث الذهبي ومدينة الروبيكي للجلود ومدينة الاثاث بدمياط، مؤكدة أهمية الجالية المصرية حول العالم والدور الكبير الذي تلعبه في الدفاع عن مصر، فضلا عن دعم بلدهم الأم في تنميتها المستدامة.

وشددت الوزيرة، على أن اللقاء أظهر مدى حماس ورغبة المصريين بالخارج ‏لدعم وطنهم الأم ‏واستشعارهم بحجم المسئولية كونهم السفراء الحقيقيون لمصر ‏خارجاً‏.

وبحث الإجتماع عودة خط ‏مصر للطيران والذي سيساعد في تنشيط السياحة ومجتمع الأعمال، ويساهم في إعادة فتح مكتب ‏للسياحة المصري في استراليا، كما تم عرض كل التشريعات التي تساعد على فتح مجال استثماري ‏أكبر بين البلدين، من خلال الحديث عن دعوة الحكومة ‏المصرية والاسترالية لإنشاء مجلس اعمال مصري ‏لفتح مجالات عديدة في التجارة ‏والصناعة والاستثمار.

كما كان هناك لقاء بالشباب المصريين المقيمين باستراليا، مثل فرصة جيدة للتحدث معهم حول حقيقة الأوضاع في مصر وتصحيح الصورة المغلوطة عن عدد من الشائعات المغرضة، من خلال الحديث حول مجموعة المشروعات القومية الكبيرة التي تعمل عليها مصر في الوقت الراهن، وخطط التنمية المستدامة المرجوة خلال الفترة القليلة المقبلة كجزء أساسي من مستقبل مشرق لهذا البلد الكبير.

وتناول اللقاء إعداد قنوات تواصل مستمر مع هؤلاء الشباب وتنظيم زيارات دورية لمصر، وايجاد مصدر للمعلومات والأخبار الصحيحة التي تدور حول مصر، كما تم دعوة الشباب لحضور مؤتمر الشباب العالمي المقبل.