الزراعة: إعداد قانون جديد خاص بالتعدي على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالتعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى انتهاء القانون وتقديمه لمجلس النواب للموافقة عليه.

وأشار عبد التواب لمصراوي، اليوم، أن الوزارة تواجه ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية عبر كل الوسائل تأتي في مقدمتها المرور الدائم وحصر المخالفات والإبلاغ عن أي حالات تعدي.

وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم رصد ٩٨٢ حالة تعدي على مساحة 50 فدانًا وتم إزالة ٦٥٪ منها بنحو ٣١ فدانًا وباقي ٣٥٪ منها، سيتالعمل على تنفيذ الإزالة فيها من الأسبوع الحالي.

وأضاف عطية لمصراوي، أن الوزارة تعمل على إصدار إجراءات جديدة تحد من عمليات التلاعب في قضايا التعدي والبناء على الأراضي الزراعية بهدف إيقافها.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى مراجعة الإجراءات الجديدة الصادرة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل، لإرسال خطابات بها إلى وزارة التنمية المحلية لإخطار المحافظين والوحدات المحلية المختصة لرصد المخالفات وتحديد هويات المتعدين على الأراضي الزراعية لتحويل تلك المخالفات للنائب العام.

وذكر أخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن ما تم إزالته من حالات التعدي بلغ 382 ألفًا و411 حالة على مساحة 21 ألفًا و449 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و317 ألفًا و754 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و224 فدانًا، وبلغت نسبة الإزالة 28% فقط من حجم المخالفات.