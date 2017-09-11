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محافظ الأقصر يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي

01:35 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

محافظ الأقصر يوجه بتوفير الرعاية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي

محافظ الأقصر

أ. ش. أ

وجه محافظ الأقصر، محمد بدر، وكيل وزارة الصحة، الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في حادث تصادم، وقع أمام قرية المحاميد على الطريق الصحراوي الغربي، جنوب غرب المحافظة، وموافته بحالتهم أولًا بأول.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية اللازمة لأسر المتوفين، وسرعة الانتهاء من الإجراءات لاستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى مدير أمن المحافظة، اللواء مصطفى صلاح الدين، إخطارًا بمصرع 7 أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة بسيارة نقل على طريق "الأقصر- أسوان" الصحراوي الغربي فجر اليوم الإثنين.

وتبين من التحريات الأولية ومعاينة النيابة العامة والفحص الفني، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الأقصر الدولي، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بالمنطقة، وأخطرت النيابة التي قامت بالمعاينة وباشرت التحقيق تحت إشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات الأقصر.

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مصراوي Masrawy

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