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وكيل "تموين الغربية": ضخ 2590 طنا من المواد البترولية و46 ألف أسطوانة غاز

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مصراوي Masrawy

وكيل "تموين الغربية": ضخ 2590 طنا من المواد البترولية و46 ألف أسطوانة غاز

01:27 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

اسطوانه البوتجاز

أ. ش. أ

أعلن وكيل وزارة بالغربية، سامح هنداوي، ضخ 2590 طنًا من المواد البترولية (سولار وبنزين 80 وبنزين 92)، اليوم الإثنين، بالإضافة إلى طرح 46 ألف أسطوانة غاز منزلي، وألفين 670 أسطوانة غاز تجارية بوزن 25 كيلو جرام.

وأكد وكيل الوزارة، تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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