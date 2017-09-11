وكيل "تموين الغربية": ضخ 2590 طنا من المواد البترولية و46 ألف أسطوانة غاز

أ. ش. أ

أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية، سامح هنداوي، ضخ 2590 طنًا من المواد البترولية (سولار وبنزين 80 وبنزين 92)، اليوم الإثنين، بالإضافة إلى طرح 46 ألف أسطوانة غاز منزلي، وألفين 670 أسطوانة غاز تجارية بوزن 25 كيلو جرام.

وأكد وكيل الوزارة، تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.