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ننشر بعض أسماء الشهداء والمصابين في تفجيرات العريش

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مصراوي Masrawy

ننشر بعض أسماء الشهداء والمصابين في تفجيرات العريش

01:22 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

ننشر بعض أسماء الشهداء والمصابين في تفجيرات العريش

كتب - أشرف سويلم:
قالت مصادر أمنية كبيرة بمدينة العريش إنه جرى التعرف علي هوية بعض الشهداء والمصابين في حادث العريش وتبين أنهم:" مجند شهيد سامح عبد المعبود محمد بينما باقي الشهداء مجهولي الهوية حتي الآن.

وأكد المصدر إصابة كل من:" العميد محمود خضراوي 48 عامًا، بكسر بالقدم اليمنى وتفتت بالعظام وجاري نقله بطائرة خاصة للعلاج بالقاهرة وكل من عرف شرطة سامي محمد محمد شمعة 28 عامًا بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة عصام عبد العاطي محمد، 28 عامًا، بشظايا متفرقة بالجسد، ومجند عبد الله حسين رشدي، 22 عامًا، بطلق ناري بالذراع الأيمن وعريف شرطة عبد الرؤوف إبراهيم عبد الظاهر، 29 عامًا، بشظايا متفرقة بالجسد".

وكان وقع صباح اليوم الاثنين حادث إرهابي استهدف 3 مدرعات شرطة وسيارة تشويش بعبوات ناسفة حال سيرها علي طريق العريش القنطرة الدولي أمام قرية التلول علي بعد 30 كم من مدخل مدينة العريش.
وأسفر الحادث عن استشهاد 4 أفراد شرطة بينهم ملازم أول وإصابة آخرين.
وأكدت المصادر أنه وصل إلى مستشفى العريش حتى الآن جثمان شهيدين و6 مصابين وجاري نقل المتبقين من مكان الحادث.

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