ضبط شاب وصديقته سرقا سيارة طالب بالإكراه في الشروق

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، شاب وصديقته لاستيلائهما على سيارة طالب تحت تهديد السلاح في الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من "محمد ح" 22 سنة طالب؛ يتهم خلاله "محمد أ" 23 سنة ، طالب ، وصديقته "رنا ر" 26سنة ، بدون عمل، بالتعدي عليه والاستيلاء على سيارته الخاصة.

وقرر بتعرفه على المتهم الأول بمنطقة سكنهما بمدينة الإسماعيلية وطلب منه الأخير توصيله وصديقته المتهمة الثانية إلي مسكن والده بدائرة القسم بالسيارة ملكه مقابل مبلغ مالي 300 جنيه، وحال سيرهم ـ دائرة القسم قام المتهم الأول بتهديده بسلاح أبيض " كتر " كان بحوزته وأجبره علي الترجل خارج السيارة واستولى منه علي هاتفه المحمول ، ولاذا بالفرار بالسيارة ، وطلب منه المتهم الأول مبلغ 2000 جنيه نظير إعادة السيارة والهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان؛ أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المستولي عليه ، والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة .

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان اخفائها ـ دائرة القسم

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق