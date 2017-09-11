تأجيل دعوى إلغاء قرار اعتماد مخطط مدينة برج العرب لـ١٩ ديسمبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من حسام مرسي المحامي بصفته وكيلا عن محمود إبراهيم خليل، التي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مدينة برج العرب باعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣١٨٢ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مدينة برج العرب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس مدينة برج العرب بسحب أرض وضع يد مملوكة للمدعي لكونها تقع ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة داخل أرض المعارض والمؤتمرات بالساحل الشمالي.

وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار به انحراف بالسلطة وتغول على حقوق ملكية الطاعن؛ فضلا على أن المخطط لم يصدر من وزير الإسكان ولم ينشر بالجريدة الرسمية فبالتالي يعتبر قرارا إداريا منحرفا بإساءة استعمال السلطة.