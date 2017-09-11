مقتل ما لايقل عن 17 شخصا في اشتباكات بالصومال

مقديشو- (د ب أ):

قتل ما لايقل عن 17 شخصا اليوم، الاثنين، إثر وقوع اشتباكات بين حركة الشباب المتطرفة والقوات الصومالية بالقرب من الحدود الكينية.

وقال سعيد عبد الخليل، أحد القادة الإقليميين إن حركة الشباب شنت هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية صومالية في بيليد هاو، وسيطروا لفترة وجيزة على البلدة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " هاجمت العناصر الإرهابية قاعدتنا العسكرية خارج بيليد هاو بسيارة مفخخة، ثم بعد ذلك تحرك المسلحون المدججون بالسلاح واستولوا على عدة أجزاء من البلاد خلال صلاة الفجر".

وأوضح أن الجيش الصومالي تراجع وقتل عشرة مسلحين بمساعدة القوات الكينية، المشاركة في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأشار إلى أن سبعة جنود صوماليين قتلوا في الاشتباك.

وقال مسؤول حكومي صومالي بارز، رفض كشف هويته، لـ(د.ب.ا) إن حجم الخسائر البشرية في الجانبين مرشح للزيادة.

وزعمت حركة الشباب على الإذاعة الخاصة بها أنها قتلت أكثر من 20 جنديا صوماليا.

وقال السكان إن العشرات من المدنيين الذين فروا من القتال، عبروا إلى بلدة مانديرا القريبة في كينيا.

وتسعى حركة الشباب لإقامة دولة إسلامية في الصومال، وتربطها صلة بتنظيم القاعدة.

ويشار إلى أن كينيا لها نحو 3700 جندي يقاتلون حركة الشباب ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.