أخبار عاجلة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل ما لايقل عن 17 شخصا في اشتباكات بالصومال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل ما لايقل عن 17 شخصا في اشتباكات بالصومال

01:00 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

مقتل ما لايقل عن 17 شخصا في اشتباكات بالصومال

مقديشو- (د ب أ):
قتل ما لايقل عن 17 شخصا اليوم، الاثنين، إثر وقوع اشتباكات بين حركة الشباب المتطرفة والقوات الصومالية بالقرب من الحدود الكينية.

وقال سعيد عبد الخليل، أحد القادة الإقليميين إن حركة الشباب شنت هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية صومالية في بيليد هاو، وسيطروا لفترة وجيزة على البلدة.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " هاجمت العناصر الإرهابية قاعدتنا العسكرية خارج بيليد هاو بسيارة مفخخة، ثم بعد ذلك تحرك المسلحون المدججون بالسلاح واستولوا على عدة أجزاء من البلاد خلال صلاة الفجر".

وأوضح أن الجيش الصومالي تراجع وقتل عشرة مسلحين بمساعدة القوات الكينية، المشاركة في مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وأشار إلى أن سبعة جنود صوماليين قتلوا في الاشتباك.

وقال مسؤول حكومي صومالي بارز، رفض كشف هويته، لـ(د.ب.ا) إن حجم الخسائر البشرية في الجانبين مرشح للزيادة.
وزعمت حركة الشباب على الإذاعة الخاصة بها أنها قتلت أكثر من 20 جنديا صوماليا.

وقال السكان إن العشرات من المدنيين الذين فروا من القتال، عبروا إلى بلدة مانديرا القريبة في كينيا.
وتسعى حركة الشباب لإقامة دولة إسلامية في الصومال، وتربطها صلة بتنظيم القاعدة.

ويشار إلى أن كينيا لها نحو 3700 جندي يقاتلون حركة الشباب ضمن مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عشرات إثر اقتحام جماعة الشباب قاعدة عسكرية صومالية

    أخبار

  • مقتل 12 شخصا على الأقل في غارة جوية بشرقى أفغانستان

    أخبار

  • مقتل 30 شخصا في اشتباكات بعد إدانة زعيم طائفة هندية بالاعتداء الجنسي

    أخبار

  • مقتل عشرة جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

    أخبار

إعلان

d6a31d9c09.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا