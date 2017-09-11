الأمم المتحدة: 313 ألفا من الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش

جنيف- (د ب أ):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن عدد لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش ارتفع إلى 313 ألفا.

ووفقا لبيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن نحو 20 ألف شخص في المتوسط وصلوا يوميا إلى بنجلاديش على مدار الأيام الستة عشر الماضية.

ودعت المنظمة مختلف الحكومات إلى التبرع لجمع 26.1 مليون دولار لتمويل المساعدات العاجلة للاجئين، بما في ذلك 60 ألف مأوى و4.5 مليون لتر من المياه يوميا.