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بالصور.. افتتاح مشروع الصرف الصحي المتكامل في "العزيزية" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مشروع الصرف الصحي المتكامل في "العزيزية" بالشرقية

01:23 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "العزيزية" التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة قدرها 56 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المشروع يتكون من محطة المعالجة، المُقامة بتكلفة 18 مليون جنيه، والتي تستوعب 5 آلاف متر مكعب يومًا، تعمل بنظام "المعالجة اللا هوائي".

وأضاف المحافظ، أن تكلفة محطة الرفع الرئيسية بلغت 20 مليون جنيه، تُغطي 33 كيلو متر مربع، كما بلغت تكلفة محطة الرفع الفرعية الأولى 8 ملايين و250 ألف جنيه، تُغطي 17 كيلو متر مربع، فيما بلغت تكلفة محطة الرفع الفرعية الثانية 9 ملايين و750 ألف جنيه.

وأشار المحافظ، إلى المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الصرف بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المشروعات تستلزم توفير قطع أراضي لإقامة محطات الرفع والمعالجة، وكذا يتطلب التنفيذ اعتماد مالي كبير لإقامتها.

شارك في الافتتاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ورئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المركز.

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