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تحرير 432 محضرا تموينيا خلال شهر ببني سويف

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مصراوي Masrawy

تحرير 432 محضرا تموينيا خلال شهر ببني سويف

01:08 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

تحرير 432 محضرا تموينيا خلال شهر ببني سويف

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

استعرض المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، تقريرًا عن جهود مديرية الأمن في مجال الرقابة التموينية عن شهر أغسطس الماضي، من خلال توجيه العديد من حملات الرقابية عن طريق مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف التقرير عن تحرير 432 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية تنوعت ما بين: تجميع دقيق مدعم، عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم حمل شهادات صحية، عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بيع بأزيد من السعر، وغيرها من المخالفات.

كما كشف التقرير عن إجمالي المضبوطات خلال شهر أغسطس والتي وصلت إلى 112 طن و355 كيلو جرام شملت: دقيق بلدي، أرز، سكر، قمح، غاز صب، أسمدة زراعية، عسل، جبن، زبد، أسماك ورنجة، ألبان، زيت تمويني، سولار مدعم، بنزين "80"، سكر، لحوم ودواجن، كما تم تنفيذ 68 حكم غرامات.

وأكد محافظ بني سويف على تكثيف الحملات التموينية على المخابز وكافة الأنشطة والأسواق والمحلات العامة، لضبط السلع التالفة والمحتوية على غش تجاري أوغير مطابقة للمواصفات أومنتهية الصلاحية أومجهولة المصدر حرصًا على صحة المواطنين.

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