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أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون المشترك مع بولندا والتشيك

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مصراوي Masrawy

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون المشترك مع بولندا والتشيك

01:14 م الإثنين 11 سبتمبر 2017

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم لبرامج التعاون المشترك مع بولندا والتشيك

كتب-محمد قاسم 

صرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة العلوم و التكنولوجيا والابتكار 2030 تولى أهمية قصوى لتوجيه التعاون الدولي بين ودول العالم المختلفة لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية 2030،و من هذا المنطلق أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لبرنامج تبادل الزياراتالبحثية للتعاون العلمي والتكنولوجي الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا مع كل من أكاديمية العلوم البولندية وكذا أكاديمية العلوم التشيكية.

وعلى جميع الباحثين الراغبين في الاشتراك من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية واستيفاء الاستمارة المطلوبة في موعد اقصاة 17 سبتمبر 2017، وذلك من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/ ،وسيتم إبلاغ الباحثين المقبولة أوراقهم على البريد الالكتروني الوارد منهم.

و تهدف تلك الزيارات التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه .

والجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ برنامج تبادل الزيارات البحثية طبقا للاتفاق الموقع مع كل منهما بالنسبة لبولندا يتم تنفيذزيارات بحثية مدتها 15 أسبوع للزيارات القصيرة و15 شهر للزيارات الطويلة، أمبالنسبة للتشيك يتم تنفيذ زيارات بحثية مدتها 10 أسابيع للزيارات القصيرة خارج نطاق المشروعات.

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